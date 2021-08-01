Первому лунному автомобилю исполнилось 50 лет

Ровно полвека назад на поверхность Луны выехало первое колесное транспортное средство с человеком на борту - Lunar Roving Vehicle (LRV), сообщает Автоцентр.

31 июля исполняется 50 лет с момента высадки на Луну первого колесного транспортного средства, по сути автомобиля – Lunar Roving Vehicle (LRV). Всего на поверхности спутника Земли побывали три таких машины – в ходе экспедиционных программ на Луну в 1971-1972 гг. – «Аполлон-15», «Аполлон-16» и «Аполлон-17».

Каждый луноход весил всего 210 кг и мог перевозить до 490 кг с учетом веса двух космонавтов. Тут важно отметить, что на Луне все эти весовые параметры облегчались в несколько раз из-за вшестеро меньшей, чем на Земле, силы тяжести. Так, LRV на Луне фактически весил всего 34 кг.

Lunar Roving Vehicle был разработан компанией Boeing и имел весьма интересную конструкцию. В основе багги общей длиной 3 м и колесной базой 2,3 м лежала алюминиевая рама. Последняя была сделана разборной на болтах – в сложенном состоянии машина занимала всего 0,85 м куб, что облегчало ее размещение снаружи космического модуля

В движение луноход приводился четырьмя мотор-колесами – мощностью по 0,19 кВт каждое. Крутящий момент передавался через волновой редуктор (80:1). Также здесь были установлены два рулевых электромотора (по 75 Вт), которые поворачивали передние и задние колеса.

Сами колеса были целым произведением искусства от военной лаборатории Genaral Motors Defense Research Laboratories из Санты-Барбара (Калифорния). Они имели алюминиевые диски и покрышки диаметром 810 мм и шириной 230 мм из плетеной стальной проволоки, покрытые титановыми грунтозацепами. Колеса были сделаны откидными – для все той же компактности при перевозке на корабле.

Что же касается органов управления, то здесь не было ни руля, ни педалей, ни, понятное дело, рычага КП. Все это заменял аналог современного джойстика. Работать им было проще простого: движением вперед-назад осуществлялся разгон или торможение, а перемещение рычага вправо-влево приводили в действие рулевые электромоторы.

Космическое багги питали две аккумуляторные серебряно-цинковые батареи на 36В емкостью по 121 А.ч. Запас хода составлял 92 км, однако реально машина проезжала по Луне намного меньше. Руководители полетов подстраховывались, ведь в случае поломки лунохода космонавтам должно было хватить кислорода для возвращения на базу своим ходом. В первой экспедиции «Аполлон-15» LRV проехал 27,76 км, удалившись от лунного модуля на 5,0 км, во второй «Аполлон-16» – 26,55 км и 4,5 км соответственно. Рекордной стала третья миссия – «Аполлон-17», когда багги покрыло расстояние 35,89 км, уехав от базы на 7,6 км.

Машина передвигалась по поверхности Луны со скоростью 8 – 10 км/ч, однако на некоторых отрезках LRV показывал 16 км/ч, а однажды и вовсе разогналась до 18 км/ч.

Во время поездок по Луне не обошлось и без внештатных ситуаций. Во время экспедиции «Аполлон-16» один из космонавтов случайно обломал пылевой щиток над одним из колес, в результате чего машина быстро запылилась, что вызвало сильный нагрев батарей. Однако астронавты не растерялись и с помощью клейкой ленты и зажимов исправили поломку.

Отметим, что каждый из трех Lunar Roving Vehicle оборудовался 16-мм кинокамерой, 70-мм фотокамерой, а также цветной телекамерой с 6-кратным зум-объективом, которая при помощи электроприводов могла управляться и операторами с Центра управления полетов. Кстати, именно она позволила заснять старт лунного модуля при возвращении на Землю (см. второе видео в конце статьи). А как же при этом забирали назад луноход?

К сожалению, во всех трех экспедициях возвращение Lunar Roving Vehicle на земную поверхность не было предусмотрено – в лунном модуле на обратном пути уже не было нижней ступени для крепления машины. Поэтому все три лунохода, увы, так и остались на Луне. Правда, был построен еще и четвертый Lunar Roving Vehicle, который так и не полетел в космос. Тем не менее, сегодня во многих американских музеях можно увидеть точные копии Lunar Roving Vehicle. Кстати, на разработку и постройку лунных багги было потрачено 38 млн долларов, что в два раза превысило изначальную смету в 19 млн.