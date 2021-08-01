Первому лунному автомобилю исполнилось 50 лет

Ровно полвека назад на поверхность Луны выехало первое колесное транспортное средство с человеком на борту - Lunar Roving Vehicle (LRV), сообщает Автоцентр.

31 июля исполняется 50 лет с момента высадки на Луну первого колесного транспортного средства, по сути автомобиля – Lunar Roving Vehicle (LRV). Всего на поверхности спутника Земли побывали три таких машины – в ходе экспедиционных программ на Луну в 1971-1972 гг. – «Аполлон-15», «Аполлон-16» и «Аполлон-17».

Каждый луноход весил всего 210 кг и мог перевозить до 490 кг с учетом веса двух космонавтов. Тут важно отметить, что на Луне все эти весовые параметры облегчались в несколько раз из-за вшестеро меньшей, чем на Земле, силы тяжести. Так, LRV на Луне фактически весил всего 34 кг.

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Lunar Roving Vehicle был разработан компанией Boeing и имел весьма интересную конструкцию. В основе багги общей длиной 3 м и колесной базой 2,3 м лежала алюминиевая рама. Последняя была сделана разборной на болтах – в сложенном состоянии машина занимала всего 0,85 м куб, что облегчало ее размещение снаружи космического модуля

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В движение луноход приводился четырьмя мотор-колесами – мощностью по 0,19 кВт каждое. Крутящий момент передавался через волновой редуктор (80:1). Также здесь были установлены два рулевых электромотора (по 75 Вт), которые поворачивали передние и задние колеса.

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Сами колеса были целым произведением искусства от военной лаборатории Genaral Motors Defense Research Laboratories из Санты-Барбара (Калифорния). Они имели алюминиевые диски и покрышки диаметром 810 мм и шириной 230 мм из плетеной стальной проволоки, покрытые титановыми грунтозацепами. Колеса были сделаны откидными – для все той же компактности при перевозке на корабле.

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Что же касается органов управления, то здесь не было ни руля, ни педалей, ни, понятное дело, рычага КП. Все это заменял аналог современного джойстика. Работать им было проще простого: движением вперед-назад осуществлялся разгон или торможение, а перемещение рычага вправо-влево приводили в действие рулевые электромоторы.

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Космическое багги питали две аккумуляторные серебряно-цинковые батареи на 36В емкостью по 121 А.ч. Запас хода составлял 92 км, однако реально машина проезжала по Луне намного меньше. Руководители полетов подстраховывались, ведь в случае поломки лунохода космонавтам должно было хватить кислорода для возвращения на базу своим ходом.  В первой экспедиции «Аполлон-15» LRV проехал 27,76 км, удалившись от лунного модуля на 5,0 км, во второй «Аполлон-16» – 26,55 км и 4,5 км соответственно. Рекордной стала третья миссия – «Аполлон-17», когда багги покрыло расстояние 35,89 км, уехав от базы на 7,6 км.

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Машина передвигалась по поверхности Луны со скоростью 8 – 10 км/ч, однако на некоторых отрезках LRV показывал 16 км/ч, а однажды и вовсе разогналась до 18 км/ч.

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Во время поездок по Луне не обошлось и без внештатных ситуаций. Во время экспедиции «Аполлон-16» один из космонавтов случайно обломал пылевой щиток над одним из колес, в результате чего машина быстро запылилась, что вызвало сильный нагрев батарей. Однако астронавты не растерялись и с помощью клейкой ленты и зажимов исправили поломку.

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Отметим, что каждый из трех Lunar Roving Vehicle оборудовался 16-мм кинокамерой, 70-мм фотокамерой, а также цветной телекамерой с 6-кратным зум-объективом, которая при помощи электроприводов могла управляться и операторами с Центра управления полетов. Кстати, именно она позволила заснять старт лунного модуля при возвращении на Землю (см. второе видео в конце статьи). А как же при этом забирали назад луноход?

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К сожалению, во всех трех экспедициях возвращение Lunar Roving Vehicle на земную поверхность не было предусмотрено – в лунном модуле на обратном пути уже не было нижней ступени для крепления машины. Поэтому все три лунохода, увы, так и остались на Луне. Правда, был построен еще и четвертый Lunar Roving Vehicle, который так и не полетел в космос. Тем не менее, сегодня во многих американских музеях можно увидеть точные копии Lunar Roving Vehicle. Кстати, на разработку и постройку лунных багги было потрачено 38 млн долларов, что в два раза превысило изначальную смету в 19 млн.

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