Оля Полякова и Макс Барских слились в поцелуе
Украинские артисты Оля Полякова и Макс Барских слились в жарком поцелуе на "Вечере премьер. Летняя серия" с Екатериной Осадчей, сообщает УНИАН.
Такое шоу они устроили, конечно, не на сцене, а за кулисами. Изначально Полякова подошла к Барских и сделала вид, что целует его на камеру. Но самого поцелуя как такого не было.
Видимо, Макс решил, что все начатое нужно доводить до конца, поэтому он сам наклонил Оля и поцеловал ее уже по-настоящему.
"Видимо, меня подрежет и закопает в лесу муж Оли", - сказал Макс после поцелуя с Поляковой.