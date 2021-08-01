Автомобильная аптечка 2021: что в ней должно быть

Аптечка 2021 – что должно быть в комплекте первой необходимости? Действительно ли водители должны покупать аптечки нового состава? Ведь ныне действующие не обновлялись более 20 лет. Это неправда, сообщает 24 Канал.

Первая сугубо украинская норма, регламентирующая состав автомобильной аптечки, появилась в 1998 г. (приказ МОЗ № 270 от 07.09.1998 г.). После этого ее комплектацию пересматривали в 2000-м (ДСТУ 3961:2000 и 2013 г. (дополнение №2 от 11.06.2013 г). С тех пор никто официально в наши "аптечные" дела не вмешивался.

Однако, в начале 2018 года нынешний Минздрав подготовил проект приказа изменений, которые вроде как должны быть внесены в комплектацию аптечки. Однако это лишь только проект, который пока не прошел ни одного согласования и не адаптирован к украинским стандартам.

Не всегда аптечка бывает в случае экипажа автомобиля, в котором она ездит. В масштабных ДТП приходится привлекать резервы со всех машин.

Состав автомобильной аптечки 2021

Когда это произойдет, неизвестно, а до тех пор аптечка должна быть укомплектована согласно украинскому ДСТУ 3961-2000 «Аптечка медицинская автомобильная», введенному в действие приказом Минэкономразвития № 622 от 11.06.2013 г.

Стандарт предусматривает два типа аптечек – № 1 и № 2, соответственно для автомобилей с количеством людей в салоне до 9 и больше. Каждый тип аптечки содержит два обязательных набора, первый так называемый аварийный – для остановки кровотечения, второй – эксплуатационный, для применения при травмах.

"Автомобильная аптечка №1 - обязательный набор №1"

- жгут для остановки кровотечения -1 шт.

- бинт эластичный (5 м х 10 см) - 1 шт.

- бинт марлевый стерильный (5 м х 10 см) - 2 шт.

- бинт марлевый стерильный (7 м х 14 см) - 1 шт.

- бинт марлевый нестерильный (5 м х 5 см) – 1 шт.

- бинт марлевый нестерильный (7 м х 14 см) -1 шт.

- салфетки с хлоргексидином (или заменители) (6 см х 10 см) – 2 шт. или полоски на гелевой основе с антимикробным действием полигексаметилен гуанидин гидрохлорида (или заменители) (10см х 50см) - 2 шт.

- салфетки кровоостанавливающие с фурагином (или его заменители) (6 см х 10 см) – 2 шт.

- салфетки стерильные (6 см х 10 см) – 6 шт.

- пакет перевязочный стерильный – 1 шт.

- ножницы парамедицинские – 1 шт.

- косынка медицинская перевязочная из любой ткани (50 см х 50 см – 1 шт.

- гелевая повязка для ожогов – 1 шт.

Большого смысла возить в аптечке лекарства нет: для их правильного применения надо быть медиком, к тому же таблетки в салоне быстро портятся в жару и на морозе.

Автомобильная аптечка №1 - обязательный набор №2

- пленка (клапан) для проведения искусственной вентиляции легких – 1 шт.

- перчатки медицинские № 8 из полиэтилена, комплект – 1 шт.

- термопростынь (160 см х 210 см) – 1 шт.

- пинцет анатомический – 1 шт.

- булавки английские – 2 шт.

Сегодня в Украине действует стандарт комплектации аптечек от 2013 года. Акцент сделан на средствах для остановки кровотечения и против других последствий ДТП.

Согласно п. 31.4.7. Правил дорожного движения, при отсутствии аптечки эксплуатировать транспортное средство нельзя. Представители МВД пытаются штрафовать за нарушение этой нормы по статье 121 КоАП, в которой говорится об управлении неисправным транспортным средством (ссылаясь на п. 31.4.7 ПДД). Штраф по этой статье – 340 – 425 грн.

Что предлагается

Что касается сути предложенных в январе 2018-го Минздравом новаций – собственно новаций в них немного. Провозглашенное лишение аптечки лекарственных препаратов произошло еще в 2013-м году, поскольку главный акцент в ней уже тогда был сделан на оказание первой помощи при ДТП. И ныне действующий, и предложенный комплект аптечки в основном состоит из средств, направленных на остановку кровотечения и и другую доврачебную помощь.

Правда, в варианте аптечки-2021 предлагаются некоторые высокоэффективные современные средства (например, САТ, импортный бинт для остановки крови), из-за чего стоимость аптечки может вырасти в несколько раз.