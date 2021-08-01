Самый трендовый цвет одежды в 2021 году

В 2021 году самым трендовым будет цвет спелой оливы. Это один из оттенков зеленого, который по праву считается одним из самых популярных, сообщает УНИАН.

С помощью этого цвета можно создать как нежный и романтический образ, так и яркий. А если добавить несколько стильных аксессуаров, то образ получится завораживающим.

Интересно, что сочетание белого и оливкового цвета - это классика. Если сочетать с черным цветом, то образ получится более пасмурным. Но если добавить яркий акцент, например, платок или сумка, то получится очень даже интересный образ. При этом многие дизайнеры считают, что зеленый нельзя сочетать с яркими оттенками, например, с красным цветом.

В зависимости от времени года, можно подбирать разную одежду такого цвета. Летом идеально будет смотреться оливковый свободный сарафан, осенью - легкая курточка, а зимой – немаркая парка.

Оливковый цвет в тренде / pinterest.com

Оливковый цвет в тренде / pinterest.com

Оливковый цвет в тренде / pinterest.com

Оливковый цвет в тренде / pinterest.com

Оливковый цвет в тренде / pinterest.com