Туристы из Саудовской Аравии заполонили Львов

По состоянию на воскресенье, 1 августа, во Львове замечен большой поток туристов из Саудовской Аравии. Они гуляют по городу, наслаждаются местным колоритом и покупают сувениры, сообщает Обозреватель.

Об этом рассказал корреспондент с места события. Одна из главных причин наплыва отдыхающих – пандемия коронавируса.

Множество стран ужесточили требования для пересечения границы, поэтому туристы из Саудовской Аравии выбирают для отдыха Украину. С июня местный авиаперевозчик FLYNAS организовал ежедневные прямые рейсы Эр-Рияд – Киев, чуть позже – Эр-Рияд – Львов, Джидда – Киев. Таким образом в нашу страну хлынул огромный поток туристов.

Туристы из Саудовской Аравии отдыхают во Львове
Туристы из Саудовской Аравии отдыхают во Львове

Во Львове множество туристов из Саудовской Аравии
Во Львове множество туристов из Саудовской Аравии

Как известно, саудитов в Украине привлекает природа, а не города. Они проводят в Киеве или Львове не более 1-2 дней, знакомятся с основными достопримечательностями и отправляются в Карпаты или Буковель.

К слову, туристы из Саудовской Аравии нейтрально относятся к украинцам, которые употребляют на отдыхе алкоголь, ведь Украина – свободная страна. Но они стараются держаться от употребляющих подальше. Мусульманам алкоголь запрещен в любом виде.

Саудитов в Украине привлекает природа, а не города
Саудитов в Украине привлекает природа, а не города

Саудиты гуляют по городу Львов
Саудиты гуляют по городу Львов

Гости из Саудовской Аравии, которые отдохнули в нашей стране, заверяют, что готовы приезжать сюда снова и снова. Украина понравилась им. По их словам, главные наши плюсы – хорошие люди, спокойная обстановка в стране и прекрасная природа.

Гости из Саудовской Аравии посетили Львов
Гости из Саудовской Аравии посетили Львов

Туристов из Саудовской Аравии привлекает Украина
Туристов из Саудовской Аравии привлекает Украина
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