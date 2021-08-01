Туристы из Саудовской Аравии заполонили Львов

По состоянию на воскресенье, 1 августа, во Львове замечен большой поток туристов из Саудовской Аравии. Они гуляют по городу, наслаждаются местным колоритом и покупают сувениры, сообщает Обозреватель.

Об этом рассказал корреспондент с места события. Одна из главных причин наплыва отдыхающих – пандемия коронавируса.

Множество стран ужесточили требования для пересечения границы, поэтому туристы из Саудовской Аравии выбирают для отдыха Украину. С июня местный авиаперевозчик FLYNAS организовал ежедневные прямые рейсы Эр-Рияд – Киев, чуть позже – Эр-Рияд – Львов, Джидда – Киев. Таким образом в нашу страну хлынул огромный поток туристов.

Туристы из Саудовской Аравии отдыхают во Львове

Во Львове множество туристов из Саудовской Аравии

Как известно, саудитов в Украине привлекает природа, а не города. Они проводят в Киеве или Львове не более 1-2 дней, знакомятся с основными достопримечательностями и отправляются в Карпаты или Буковель.

К слову, туристы из Саудовской Аравии нейтрально относятся к украинцам, которые употребляют на отдыхе алкоголь, ведь Украина – свободная страна. Но они стараются держаться от употребляющих подальше. Мусульманам алкоголь запрещен в любом виде.

Саудитов в Украине привлекает природа, а не города

Саудиты гуляют по городу Львов

Гости из Саудовской Аравии, которые отдохнули в нашей стране, заверяют, что готовы приезжать сюда снова и снова. Украина понравилась им. По их словам, главные наши плюсы – хорошие люди, спокойная обстановка в стране и прекрасная природа.

Гости из Саудовской Аравии посетили Львов