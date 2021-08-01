В Греции пожар на западе Пелопоннеса, эвакуировали несколько сел

На западе греческого полуострова Пелопоннес в субботу вспыхнул сильный пожар, из-за которого уже эвакуировали несколько сел, сообщает Европейская правда.

Около 100 пожарных привлекли к тушению огня в районе Ахайя, которым помогали пять пожарных машин и два вертолета.

Жителям сел Лампири, Камарес, Зирия и Ано Зирия было приказано эвакуироваться, поскольку огонь приблизился к жилым районам.

Также было передано экстренное оповещение жителям, находящимся у очага пожара, с призывом "немедленно эвакуироваться".