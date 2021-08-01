Адвокат Чауса заявил, что ему неизвестно, где сейчас экс-судья

Адвокат экс-судьи Николая Чауса Ростислав Кравец заявил, что ему в данный момент неизвестно местонахождение Чауса, сообщает Новое время.

"На данный момент местонахождение Николая Чауса, мне как адвокату, и его супруге неизвестно" , — написал он.

По его словам, супруга Чауса с мужем "с момента похищения не общалась".

Кравець заявил, что СБУ сообщила супруге Чауса, что он у них.

По словам адвоката, сегодня он постарается "посетить ещё несколько мест, где он может находиться".