КрАЗ начал поставку техники в Евросоюз

Из ворот ЧАО "АвтоКрАЗ" на днях вывезли новенькие полноприводные шасси, которые предназначены для одной из стран ЕС, сообщает Автоцентр.

Кременчугский автозавод очередной раз доказал, что жив, продолжает работать и поставлять машины заказчикам. Причём каким!

Предприятие обнародовало информацию об отправке партии полноприводных шасси КрАЗ-6322 (6х6) в ЕС.

Куда именно не сообщается, известно только, что в одной из стран Евросоюза на шасси установят надстройки специального назначения. Машины с песочным окрасом кабины имеют односкатную заднюю ошиновку и привлекают внимание колпаками на колесах. Шасси отправились в Европу не свом ходом, а на тралах, запряженных седельными тягачами Volvo FH.

В соцсетях уже началось бурное обсуждение этого события, в частности некоторые пользователи засомневались в соответствии кременчугских грузовиков экологическим стандартам ЕС.

Напомним, что некоторые модели КрАЗ, в частности полноприводные 6322, получили сертификат Евро 6 ещё в 2019 году.