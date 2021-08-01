Вакцины Pfizer и Moderna подорожают

Американские фармацевтические компании Pfizer и Moderna увеличивают цены на вакцины против коронавируса. Прайс обновляют из-за роста спроса на препарат, сообщает Сегодня.

Согласно данным СМИ, закупочная цена вакцин Pfizer для стран ЕС выросла на более 26%, а препаратов Moderna – почти на 13%.

Как изменятся цены:

Одна доза вакцины Pfizer увеличилась с 15,5 до 19,5 евро;

Одна доза Moderna – c 19 до 21,5 евро.

В 2022 году спрос на вакцины от Pfizer и Moderna продолжит расти в странах с развитой экономикой, так как в них начнется повторная вакцинация.