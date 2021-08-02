Zoom выплатит пользователям по $15-25 компенсации

Zoom Video Communications пошла на мировое соглашение после коллективного иска, и выплатит пользователям компенсацию, сообщает УНИАН.

Компанию обвиняли во введении в заблуждение относительно безопасности шифрования, ненадлежащем обмене данными с Facebook и неспособности защитить частные видеоконференции от срыва хакерскими атаками.

В рамках мирового соглашения Zoom выплатит до 25 долларов США обладателям платных подписок в программе видеоконференций, подпадающим под условия иска, и до 15 долларов лицам, не имеющим права подавать претензии по платной подписке. Общий размер компенсаций составит 85 млн долларов.

Компания также должна улучшить свою политику конфиденциальности. Соглашение об урегулировании вступит в силу после одобрения окружного судьи США Люси Кох в Сан-Хосе, Калифорния.