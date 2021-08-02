Что ожидается на валютном рынке в первый рабочий день августа

В первый день августа ожидается незначительное увеличение давления на национальную валюту.

Покупки нерезидентов для вывода очередной порции дивидендов и импортеров по новым контрактам традиционно совпадают по времени со снижением предложения валюты от экспортеров, которым уже выплатили компенсацию НДС, и они не так остро нуждаются в оборотной гривне. Поэтому сегодня есть все основания для торможения процесса укрепления гривны и возможен даже небольшой рост котировок безналичного доллара.

Открытие торгов понедельника ожидается на уровне 26,75/26,85 – цена заявок на покупку/продажу соответственно. Наличный доллар в столице к вечеру прошлой пятницы подешевел до 26,88 гривен. На выходных его продавали по 26,90-26,92 гривен, т.к. снижение цены привлекло покупателей. Сегодня утром продажи стартуют с 26,92 гривен. Далее наличный рынок будет пристально наблюдать за происходящим на межбанке и в точности копировать все его движения с некоторой долей инертности.

Евро на рынке FOREX в прошлую пятницу сначала вырос до 1,1907, но к вечеру опустился до 1,1850 доллара в результате продаж, приуроченных к концу месяца. Утром понедельника евро торгуется в узком диапазоне 1,1857-1,1872 доллара. Наличный евро в пятницу также подешевел до 31,82-31,85 гривен. По такой же цене его продавали на выходных. Сегодня утром продажи стартуют с 31,80-31,83 гривен. Далее все будет зависеть от двух традиционных факторов: ситуации на FOREX и поведения наличного доллара.

Российский рубль в прошлую пятницу укрепился с 73,40 до 72,80 рублей за доллар, но к вечеру опять начал снижаться. Состоянием на 8:00 понедельника он торгуется в узком диапазоне 73,06-73,12 рубля за доллар. Наличный рубль в пятницу и на выходных продавали по 3,65-3,67 гривен за 10 рублей. Сегодня его начнут продавать по той же цене. Далее все будет зависеть от того, продолжит ли гривна укрепляться. В этом случае рубль может подешеветь еще на 1-2 копейки. Если же доллар к гривне останется на достигнутых уровнях, рубль будут продавать по той же цене и на этой неделе.