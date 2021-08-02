В Гоструда объяснили, можно ли брать отпуск наперед

Специалисты Гоструда ответили, предоставляется ли работнику ежегодный основной отпуск наперед, сообщает ЛигаБизнес.

В соответствии со статьей 10 Закона об отпусках право работника на ежегодные основной и дополнительные отпуска полной продолжительности в первый год работы наступает после окончания 6 месяцев непрерывной работы на данном предприятии.

В случае предоставления работнику отмеченных ежегодных отпусков до окончания шестимесячного срока непрерывной работы их длительность определяется пропорционально отработанному времени.

Ежегодный отпуск может предоставляться по желанию работника до наступления этого 6-месячного срока непрерывной работы:

1) женщине - перед отпуском в связи с беременностью и родами или после него, а также женщинам, которые имеют двух и больше детей в возрасте до 15 лет или ребенок с инвалидностью;

2) лицам с инвалидностью;

3) лицам в возрасте до восемнадцати лет;

4) мужьям, жены которых находятся в отпуске в связи с беременностью и родами;

5) лицам, освобожденным после прохождения срочной военной службы, военной службы по призыву во время мобилизации, на особый период, военной службы по призыву лиц из числа резервистов в особый период, военной службы по призыву лиц офицерского состава или альтернативной (невоенной) службы, если после увольнения со службы они были приняты на работу в течение трех месяцев, не учитывая времени переезда к местожительству;

6) совместителям - одновременно с отпуском по основному месту работы;

7) работникам, которые успешно учатся в учебных заведениях и желают присоединить отпуск ко времени сдачи экзаменов, зачетов, написания дипломных, курсовых, лабораторных и других работ, предусмотренных учебной программой;

8) работникам, которые не использовали по предыдущему месту работы полностью или частично ежегодный основной отпуск и не получили за него денежной компенсации;

9) работникам, которые имеют путевку для санаторно-курортного (амбулаторно-курортного) лечения;

10) родителям - воспитателям детских домов семейного типа;

11) в иных случаях, предусмотренных законодательством, коллективным или трудовым договором.

То есть отпуск заранее может предоставляться как работникам, которые работают до одного года в организации, так и с продолжительным стажем работы.