Почему на лице появляется высыпание и как с этим бороться
Косметолог Ольга Петрунина рассказала, что высыпания на лице могут появляться из-за умывания мылом, отсутствия тоника и препаратов без назначения врачей. По словам специалиста, также нельзя трогать лицо руками, сообщает Обозреватель.
Эксперт отметила, что высыпания могут вызывать даже скрабы. Соответствующий пост Петрунина опубликовала на странице в Instagram.
- Агрессивная умывалка, умывание мылом
Умывание такими средствами сбивает РН баланс, что приводит к высыпанию и обезвоживанию кожи. При выборе умывалки обращайте внимание не на надписи на баночке (для жирной кожи), а на состав. Агрессивные компоненты должны быть на последних строчках или отсутствовать. Мыло оставьте для рук, умывать им лицо нельзя.
- Отсутствие тоника
Чаще всего причина высыпаний – следствие сбитого РН-баланса кожи лица.
Главная функция тоника – выровнять РН баланса кожи. Тоник смягчает действие воды, нейтрализует действие умывалки, по ощущениям это увлажнение и комфорт. Это обязательный продукт в уходе.
- Неподходящая друг другу пара умывалка+тоник
Если пара умывалка+лосьон подобраны правильно, у них правильный и адекватный состав, они решат 80% всех проблем кожи. Важно, чтобы эти средства дружили друг с другом и подходили состоянию вашей кожи.
Если вас беспокоят высыпания – не пожалейте денег на хорошую пару умывалка + тоник. Кожа скажет вам спасибо. Лучше, если эту пару подберет специалист.
- Масла для лица
Масла провоцируют обезвоживание и высыпания. Если вам "мало крема", купите хорошую пару "умывалка+тоник", которая будет работать с обезвоживанием.
- Скрабы
Особенно из натуральных частиц (абрикосовых косточек, зерен кофе и тд). Скрабы травмируют кожу и разносят содержимое гнойных прыщиков по всему лицу.
- Механические щеточки для лица
Сильно травмируют кожу и усиливают высыпания. Нашей коже не нужно трение. А чтобы глубоко очистить её, достаточно неагрессивной умывалки на каждый день и глубокий деликатный пилинг еженедельно.
- Спирт и аптечные препараты из рекламы от прыщей без назначения врача.
Не надо прижигать прыщи спиртом, и тем, что вы "подобрали" себе сами, или по совету подружки/блогера.
- Трогать лицо руками
Сами того не замечая, мы часто трогаем лицо бессознательно: чешем, гладим, что-то ковыряем. Перестаньте это делать. Лицо можно трогать только когда оно чистое и чистыми руками.