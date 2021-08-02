Выходные в августе: как будут работать банки

В связи с празднованием Дня независимости в Украине запланирован дополнительный выходной. При этом рабочий день для банковской системы с понедельника, 23 августа, переносится на субботу, 28 августа. Таким образом, украинцы будут отдыхать четыре дня подряд – с 21 по 24 августа, сообщает UBR.

С субботы по вторник включительно межбанковские переводы через систему электронных платежей (СЭП) будут осуществляться датой 25 августа. В случае необходимости 23 августа банки могут осуществлять кассовые операции.

Кроме того, финучреждения должны обеспечить бесперебойную работу банкоматов, подкрепление их наличными средствами различных номиналов.

В свою очередь межбанковские переводы через СЭП 28 августа будут осуществляться датой этого банковского дня.

Финучреждения могут проводить платежи на межбанке почти круглосуточно в праздничные дни, потому что СЭП работает в режиме 23/7.

Это не последний перенос рабочего дня в этом году. В связи с празднованием Дня защитника в Украине также будет четыре выходных подряд – с 14 по 17 октября. Рабочий день в пятницу, 15 октября, перенесут на субботу, 23 октября.