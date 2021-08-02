Ани Лорак с дочкой на отдыхе в Турции: фото в одинаковых купальниках
42-летняя украинская певица Ани Лорак, которая живет и работает в России, улетела на отдых в Турцию вместе с 10-летней дочерью. Артистка поделилась кадром, где она вместе с Софией позируют в одинаковых купальниках, сообщает Обозреватель.
Соответствующим фото Ани Лорак поделилась в Instagram.
Звезда написала: "Незабываемые сладкие дни! Пусть время остановится!".
Певица с дочкой позировали в ярко-полосатых купальниках. Свой пляжный лук они украсили тоненьким ремешком на талии и солнцезащитными очками.