Ани Лорак с дочкой на отдыхе в Турции: фото в одинаковых купальниках

42-летняя украинская певица Ани Лорак, которая живет и работает в России, улетела на отдых в Турцию вместе с 10-летней дочерью. Артистка поделилась кадром, где она вместе с Софией позируют в одинаковых купальниках, сообщает Обозреватель.

Соответствующим фото Ани Лорак поделилась в Instagram.

Звезда написала: "Незабываемые сладкие дни! Пусть время остановится!".

Ани Лорак в одинаковых купальниках с дочкой. Источник: instagram.com/anilorak

Певица с дочкой позировали в ярко-полосатых купальниках. Свой пляжный лук они украсили тоненьким ремешком на талии и солнцезащитными очками.