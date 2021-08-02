Почему диетологи не рекомендуют есть сырые овощи перед сном

На первый взгляд, ужин в виде овощного салата кажется невинной идеей. Любимое блюдо всех худеющих, прочно закрепилась в сознании как «легкая». Тем более что овощи - это витамины и полезные микроэлементы. В них мало калорий и много клетчатки - казалось бы, полезнее ужина не найти. Однако врачи и диетологи не согласны, сообщает Ukr.media.

Сырые овощи не рекомендуется употреблять в качестве последнего приема пищи, если вы заботитесь о здоровье, особенно о здоровье желудка.

Врачи не рекомендуют употреблять овощи в сыром виде, так как это может стимулировать повышенную секрецию пищеварительной системы, вызвать вздутие с образованием кислот и спиртов, тем самым провоцировать воспаление слизистой оболочки кишечника. Принятие термически обработанных овощей за 3-4 часа до сна или, возможно, перед сном утолит вечерний голод и не станет причиной тяжести в желудке.

Лучший способ термической обработки - приготовление на пару. Так овощи сохранят полезные вещества, не потеряют вкусовых качеств и не отнимут много времени на подготовку. Налегайте на брокколи, зеленую фасоль, спаржу, цветную капусту и батат.