Google создали виртуальную галерею шедевров мировой культуры

Google собрали 1848 классических картин — шедевров мирового искусства. Их можно рассмотреть в мельчайших деталях, в разделе Zoom Views, сообщает Buro.

Вы можете рассмотреть буквально каждую трещину на картине, будто подошли очень близко. Просто увеличьте изображение и откройте для себя невероятный уровень детализации

В Zoom Views есть и культовая картина “Девушка с жемчужной сережкой” Яна Вермеера, и прекрасная “Звездная ночь” Ван Гога. Среди других работ — картины Густава Климта, Рембрандта, Караваджо и многих других художников.

“Вы сможете полностью оценить гений таких художников, как Моне или Ван Гог, только если встанете так близко к картине, что почти коснетесь ее кончиком носа”, — заявили в Google.



