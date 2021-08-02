Британцы перестали общаться из-за страха самоизоляции

Жители Великобритании перестали общаться из-за страха получить оповещение о необходимости изоляции, сообщает Лента.Ру.

По данным опроса почти половина граждан страны сократили социальные контакты. Это произошло из-за мобильного приложения NHS Covid, которое предупреждает людей о необходимости десятидневной самоизоляции в случае контакта с заразившимися.

Как сообщается, это спланированный эффект от правительственной политики по минимизации распространения вируса. Однако сейчас 1,5 миллиона британцев вынуждены сидеть на карантине даже при отрицательном результате теста. Теперь миллионы рабочих не могут выполнять свою работу: полки магазинов пустуют, пабы и рестораны закрыты, поезда не ходят.

Каждый четвертый зараженный коронавирусом житель страны отказывается делиться информацией о тех лицах, с которыми он вступал в контакты. Это число заметно выросло с момента начала спада третьей волны в июне этого года.