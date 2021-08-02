Межбанк: что вызвало рост доллара

В первый день августа котировки безналичного доллара на межбанковском валютном рынке﻿ перешли от падения к росту: к обеду ценники поднялись до 26,87 гривен на покупке и 26,89 гривен на продаже.

Причиной стала конвертация выплаченных дивидендов компаниями-нерезидентами. Этот процесс постоянно происходит в начале каждого месяца: иностранцы покупают валюту, а затем отправляют ее на родину. Превышение спроса над предложением и подтолкнуло котировки вверх. Впрочем, уже после обеденного перерыва число покупателей и продавцов сравнялось, и котировки сначала прекратили расти, а затем немного откатились вниз.

Курс доллара в обменниках Киева отреагировал на происходящее на межбанке и тоже пошел вверх. Утром его предлагали по 26,90-26,92 гривен, к обеду - уже по 26,94-26,95 гривен. После обеденного перерыва появились предложения по цене 26,93 гривен: спроса на дорожающего наличного «американца» не было, и операторы валютного рынка были вынуждены снижать ценники.

Евро на FOREX вновь пошел вверх и к обеду достиг отметки 1,1896 доллара. Выше пробиться пока не удается: в районе 1,19 его продают крупные международные банки. Наличный евро также пошел вверх: с утренних 31,82-31,85 к обеду ценник подняли до 31,89-31,91 гривен. под влиянием двух разнонаправленных факторов остался на прежнем уровне: как и вчера, сегодня его продают по 31,88-31,91 гривен. По словам операторов валютного рынка, спрос на евро остается на низком уровне.

Российский рубль в первой половине дня укрепился до 72,73 рублей за доллар. В Киеве наличный рубль пока никак не отреагировал на это: сегодня его все так же продают по 3,65-3,67 гривны за 10 рублей: более дешевые предложения сегодня встречаются крайне редко.