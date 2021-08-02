Опубликован список банков для выплат пенсий и зарплат бюджетников
Министерство финансов обнародовало перечень банков, через которые будут проводиться выплаты пенсий, денежной помощи и зарплат бюджетникам, сообщает UBR.
В список уполномоченных финучреждений вошли 44 банка:
- Приватбанк.
- Ощадбанк.
- Укргазбанк.
- Укрэксимбанк.
- Агропросперис Банк.
- Аккордбанк.
- Акцент-Банк.
- Альфа-Банк.
- Банк "Альянс".
- Банк "Восток".
- Банк инвестиций и сбережений.
- Банк Кредит Днепр.
- Банк "Украинский капитал".
- Глобус Банк.
- Восточно-украинский банк "Грант".
- Идея Банк.
- Индустриалбанк.
- Коминвестбанк.
- Банк "Конкорд".
- Кредитвест Банк.
- Креди Агриколь Банк.
- Кредобанк.
- Кристалбанк.
- Банк "Львов".
- Мегабанк.
- Метабанк.
- Международный инвестиционный банк.
- Мотор-Банк.
- МТБ Банк.
- ОТП Банк.
- Банк "Пивденный".
- Пиреус Банк.
- Поликомбанк.
- Полтава-Банк.
- Правэкс Банк.
- ПроКредит Банк.
- Первый украинский международный банк (ПУМБ).
- Радабанк.
- Райффайзен Банк.
- Таскомбанк.
- Укрбудинвестбанк.
- Укрсиббанк.
- Универсал Банк.
- Юнекс Банк.