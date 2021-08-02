Опубликован список банков для выплат пенсий и зарплат бюджетников

Опубликован список банков для выплат пенсий и зарплат бюджетников
Фото: Pixabay

Министерство финансов обнародовало перечень банков, через которые будут проводиться выплаты пенсий, денежной помощи и зарплат бюджетникам, сообщает UBR.

В список уполномоченных финучреждений вошли 44 банка:

  1. Приватбанк.
  2. Ощадбанк.
  3. Укргазбанк.
  4. Укрэксимбанк.
  5. Агропросперис Банк.
  6. Аккордбанк.
  7. Акцент-Банк.
  8. Альфа-Банк.
  9. Банк "Альянс".
  10. Банк "Восток".
  11. Банк инвестиций и сбережений.
  12. Банк Кредит Днепр.
  13. Банк "Украинский капитал".
  14. Глобус Банк.
  15. Восточно-украинский банк "Грант".
  16. Идея Банк.
  17. Индустриалбанк.
  18. Коминвестбанк.
  19. Банк "Конкорд".
  20. Кредитвест Банк.
  21. Креди Агриколь Банк.
  22. Кредобанк.
  23. Кристалбанк.
  24. Банк "Львов".
  25. Мегабанк.
  26. Метабанк.
  27. Международный инвестиционный банк.
  28. Мотор-Банк.
  29. МТБ Банк.
  30. ОТП Банк.
  31. Банк "Пивденный".
  32. Пиреус Банк.
  33. Поликомбанк.
  34. Полтава-Банк.
  35. Правэкс Банк.
  36. ПроКредит Банк.
  37. Первый украинский международный банк (ПУМБ).
  38. Радабанк.
  39. Райффайзен Банк.
  40. Таскомбанк.
  41. Укрбудинвестбанк.
  42. Укрсиббанк.
  43. Универсал Банк.
  44. Юнекс Банк.
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