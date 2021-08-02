Певица MamaRika впервые стала мамой

Украинская певица MamaRika родила ребенка. Мальчик стал первенцем для исполнительницы и ее мужа Сергея Середы. Молодые родители вне себя от радости, ведь эта беременность была очень ожидаемой для супругов, сообщает 24 Канал.

О рождении малыша MamaRika, настоящее имя которой Анастасия Кочетова, сообщила на своей странице в инстаграме. Сын звезды появился на свет 2 августа.

"Теперь мы официально самые счастливые," , – лаконично сообщила певица.

Она опубликовала фото из роддома с мужем и сыном на руках. MamaRika не засветила лицо малыша и не рассекретила его имя. Похоже, звездные родители нескоро познакомят первенца с публикой.