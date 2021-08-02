Байден не поедет на празднование юбилея Обамы

Бывший президент США Барак Обама на этой неделе будет отмечать свой юбилей, однако нынешний американский лидер Джо Байден на торжество не приедет, сообщает Интерфакс-Украина.

Обаме в среду исполнится 60 лет. Отмечать свой день рождения он планирует на выходных на острове Мартас-Винъярд, где у семьи бывшего президента США есть поместье.

В Белом доме указали, что Байден не сможет посетить торжество, так как в пятницу он должен отправиться в город Рехобот-Бич (штат Делавэр).

На вечеринку по случаю юбилея приедут десятки известных людей, среди них - американская телеведущая Опра Уинфри. Отмечается, что гостей попросили перед посещением пройти тестирование на коронавирус.

Согласно информации портала Axios, на торжество приглашено почти 500 человек.

Обама - 44-й президент США. Он возглавлял Белый дом с 2009 по 2017 год. Байден в этот период был вице-президентом страны и считался верным соратником президента.

Обама, со своей стороны, в 2020 году поддержал кандидатуру Байдена на пост президента, однако сделал это не сразу, а когда на праймериз стало ясно, что именно бывший вице-президент будет представлять Демократическую партию на выборах. В Белом доме поясняли, что Обама и Байден периодически созваниваются, однако это происходит не слишком часто.

Обама не критикует деятельность Байдена на посту президента. Однако некоторые бывшие чиновники из администрации Обамы иногда выражают несогласие с некоторыми решениями нынешних властей США.