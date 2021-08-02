Monobank опроверг сделку с Альфа-банком
Сооснователь Monobank Олег Гороховский опроверг информацию о том, что "Альфа-банк" ведет переговоры о покупке Monobank. Слухи о подобной сделке он назвал ложью, сообщает UBR.
Об этом он заявил в закрытой фейсбук-группе monobank Community. Ранее комментировать журналистам якобы готовящуюся сделку банкир отказывался.
Отметим, что в СМИ 2 августа появились сообщения о том, что "Альфа-банк" якобы намерен выкупить необанк (или банк без отделений) – monobank.
На обращение UBR.ua сооснователь monobank Олег Гороховский заявил, что "не комментирует надписи на заборах".
В пресс-службе "Альфа-банка" сначала отреагировали также.
"Слухи не комментируем", – отметили там.
Позже банк все же объявил свою официальную позицию по этой новости.
"Информация в СМИ о якобы подготовке сделки по приобретению "Альфа-банком Украина" monobank не соответствует действительности. "Альфа-банк Украина" не ведет переговоры и не планирует покупку monobank", – заявили в пресс-службе финучреждения.