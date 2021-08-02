Monobank опроверг сделку с Альфа-банком

Сооснователь Monobank Олег Гороховский опроверг информацию о том, что "Альфа-банк" ведет переговоры о покупке Monobank. Слухи о подобной сделке он назвал ложью, сообщает UBR.

Об этом он заявил в закрытой фейсбук-группе monobank Community. Ранее комментировать журналистам якобы готовящуюся сделку банкир отказывался.

Отметим, что в СМИ 2 августа появились сообщения о том, что "Альфа-банк" якобы намерен выкупить необанк (или банк без отделений) – monobank.

На обращение UBR.ua сооснователь monobank Олег Гороховский заявил, что "не комментирует надписи на заборах".

В пресс-службе "Альфа-банка" сначала отреагировали также.

"Слухи не комментируем" , – отметили там.

Позже банк все же объявил свою официальную позицию по этой новости.