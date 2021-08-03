США введут новые антироссийские санкции

США введут новые санкции против России и усложнят поставку углеродистой стали, об этом говорится в заявлении Федеральной торговой комиссии, сообщает Лента.Ру.

Ограничения коснутся продажи бесшовных стандартных, линейных и напорных труб из углеродистой и легированной стали. Согласно расследованию Федеральной торговой комиссии, поставка этой продукции из нескольких стран наносит ущерб промышленности США.

После того как эксперты вынесли положительное решение по итогам проверки, минторг США решил опубликовать постановление о введении антидемпинговых пошлин на поставку этой продукции из России, Украины, Южной Кореи. Кроме того, на импорт этих товаров из Кореи и России будут введены компенсационные пошлины.