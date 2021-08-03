В Госдепе уточнили ситуацию с отъездом дипломатов РФ

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс уточнил, что характеристика ситуации с требованием 24 российским дипломатам покинуть страну к 3 сентября, которую дал посол России Анатолий Антонов была «неточной», сообщает Лента.Ру.

Он пояснил, что трехлетний лимит срока действия визы для россиян не является новостью.

"Когда срок действия визы истекает, как и следовало ожидать, эти люди должны покинуть страну или подать заявку на ее продление" , — пояснил Прайс.

Однако, по его словам, что касается российских дипломатов, этот «вопрос шире». Представитель Госдепа пояснил, что в России с августа ввели запрет на наем россиян или граждан третьих стран в дипмиссии США в России, не считая охранников, в результате чего было уволено «сотни людей».

Прайс подчеркнул, что США оставляют за собой право принимать соответствующие меры реагирования на действия России.