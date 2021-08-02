В Запорожье загорелась многоэтажка

В Запорожье вечером 2 августа загорелся многоквартирный дом. Причиной возгорания мог стать взрыв газа - в днем в доме ремонтировали крышу, сообщает РБК-Украина.

По данным Telegram-канала "Это Запорожье" пожар в многоквартирном доме произошел в районе Металлургов на улице Медведева. Как сообщили местные жители, днем в доме ремонтировали крышу, а вечером произошел взрыв.

Пользователи в соцсетях отмечают, что на место происшествия уже прибыли сотрудники спасательных служб, полиции и скорой помощи. Информация о жертвах и пострадавших пока не поступала. Пламя охватило всю крышу дома. Огонь виден за несколько километров от места пожара.

"Страшная трагедия в Запорожье! Горит жилой многоквартирный дом! Национальная Полиция, МЧС, Скорая помощь на месте! Требуем СРОЧНУЮ реакцию и конкретные действия от профильного зама мэра - Виктор Гординский! Нужна СРОЧНАЯ СЕССИЯ ГОРОДСКОГО СОВЕТА P.s.: мы просто обязаны разобраться и оказать помощь пострадавшим в этой страшной трагедии!"

Автор: Дмитрий Кузнецов