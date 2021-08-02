Грузины назвали Украину одним из главных партнеров

Основными экономическими партнерами Грузии являются ЕС и США, Украина занимает третью позицию, свидетельствуют опубликованные в понедельник результаты опроса, проведенного в стране в июне текущего года по заказу американского Международного республиканского института (IRI), сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно опросу, ответы респондентов разделились следующим образом: ЕС - 44%, США - 44%. Далее следуют Украина - 23%, Турция - 22%, Азербайджан - 19%, Россия - 17%, Китай - 13%, Армения - 4%, Иран - 2%. Ни одну страну не считают экономическим партнером Грузии 2% опрошенных, отказались от ответа на этот вопрос 5% респондентов.

На вопрос, какая из перечисленных стран представляет наибольшую экономическую угрозу для Грузии (респонденты имели возможность выбрать несколько вариантов ответа), ответы были такими: Россия - 71%, Турция - 12%, Китай - 4%, США - 3%, Азербайджан - 3%, Армения - 3%, Иран - 2%, ЕС - менее 1%, Украина - менее 1%. Ни одну страну не считают экономической угрозой для Грузии 3% опрошенных, отказались отвечать на этот вопрос 15% респондентов.

Опрос IRI проходил в период с 15 по 30 июня 2021 года. В масштабах страны методом прямого интервью по принципу т.н. выборочного отбора были опрошены 1500 граждан Грузии в возрасте 18 или более лет.