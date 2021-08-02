Зеленский "активировал" штрафы за перегруз фур

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает введение административной ответственности за нарушения в сфере габаритно-весового контроля, сообщает Деловая столица.

По данным пресс-службы главы государства целью документа является недопущение разрушения автомобильных дорог, улучшение состояния безопасности дорожного движения, уменьшение количества ДТП и сохранение жизни и здоровья людей.

В частности, закон вводит административную ответственность за правонарушения в сфере безопасности на автомобильном транспорте, зафиксированных с помощью средств фото- и видеосъемки, видеозаписи, среди прочего, в автоматическом режиме.

Также документ вводит штрафы для водителей транспортных средств за невыполнение требований об остановке от представителей Государственной службы по безопасности на транспорте (Укртрансбезпека), внесение недостоверных сведений о массе или габаритах груза в товарно-транспортную накладную или иной документ и тому подобное.

Напомним, 29 июня Верховная Рада приняла законопроект №3743, который предусматривает введение штрафов за отказ от габаритно-весового контроля. Сумма штрафа за нарушение составляет три тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан (сейчас 51 тыс. грн).