Зеленский наградил 19 военнослужащих

Президент Украины по случаю Дня Воздушных сил отметил государственными наградами 19 военнослужащих. Владимир Зеленский подписал соответствующий указ №339/2021, сообщает РБК-Украина.

По информации пресс-службы Офиса президента Украины медалями "За воинскую службу Украине" награждены подполковник Эдуард Вагаровский и полковник Леонид Прошунин.

Также президент отметил ряд военнослужащих медалями "За безупречную службу" III степени и "Защитнику Отечества".

Как сообщалось, 1 августа в Украине отмечали день Воздушных сил ВСУ. Праздник учрежден указом президента Украины от 27 июня 2007 года и отмечается в первое воскресенье августа.

Автор: Артур Родивилов