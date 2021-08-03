Генпрокуратура завела дела по диссертациям Кивы и Черного

После заявления журналистов Офис генерального прокурора начал расследовать вероятные подделки в диссертации нардепа от ОПЗЖ Виктора Черного, сообщает УНИАН.

Об этом пишет Bihus.Info. Ранее журналист Даниил Мокрик сообщил, что Черный в марте 2021 года с фальсификациями защитил кандидатскую диссертацию в Межрегиональной академии управления персоналом.

Автор расследования указал, что нардеп подал в свою диссертацию справку о практическом исследовании, как и Кива, с очевидно поддельной подписью Ольги Руденко.

Также Черный вслед за Кивой подал в научной работе ссылки на сфальсифицированный сборник материалов научно-практической конференции в МАУП в 2018 году.

По заявлению юристов Bihus.Info открыто производство по ст. 358 - использование заведомо подложного документа.

Отмечается, что фальсификации в диссертации Ильи Кивы также проверяет Государственное бюро расследований