Rapid Trident в Украине: в учениях поучаствуют военные из 15 стран

В международных учениях Rapid Trident-2021, которые пройдут в сентябре во Львовской области, примет участие около 6 тысяч военных из 15 стран, сообщает Цензор.НЕТ.

"Впервые в истории "Rapid Trident" будут проводиться батальонные тактические учения многонационального батальона с боевой стрельбой. Во время них запланированы совместные прыжки украинских и американских десантников из самолета военно-транспортной авиации США С-130" , - рассказали в Минобороны.

Украинско-американские командно-штабные учения с привлечением войск "Rapid Trident - 2021" начнутся 20 сентября и продлятся до 1 октября.