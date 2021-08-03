Что ожидается на валютном рынке во вторник

Сегодня покупки нерезидентами валюты для вывода дивидендов продолжатся (обычно этот процесс растягивается на 2-3 дня), поэтому спрос на иностранную валюту на межбанковском валютном рынке будет сохраняться.

В то же время сегодня запланирован очередной аукцион Министерства финансов, на котором отечественным и зарубежным инвесторам будут предложены 5 выпусков ОВГЗ – сроком на 1 год, 1,5 года, 2 года, 3 года и 5 лет. Неделю назад нерезиденты продемонстрировали интерес к ценным бумагам. Возможно, что и на этом аукционе они приобретут очередную порцию ценных бумаг, для оплаты которых им придется продавать валюту. Если эти два процесса компенсируют друг друга, то курс безналичного доллара может остаться на прежнем уровне.

Открытие торгов вторника ожидается на уровне 26,80/26,90 – цена заявок на покупку/продажу соответственно.

Наличный доллар в столице утром понедельника продавали по 26,90-26,92 гривен; к обеду ценник подняли до 26,94-26,95 гривен, а уже к 17:00 оптовую партию можно было купить по 26,93 гривен. Сегодня утром продажи стартуют с 26,93-26,94 гривен. Далее наличный рынок будет пристально наблюдать за происходящим на межбанке и в точности копировать все его движения с некоторой долей инертности. Резких изменений курса не ожидается.

Евро на рынке FOREX в понедельник вырос до отметки 1,1896 доллара, но затем опустился на 32 пункта ниже. Утром вторника евро торгуется в узком диапазоне 1,1867-1,1881 доллара. Наличный евро в понедельник торговался в пределах 31,85-31,91 гривен, при этом цена несколько раз меняла направление движения. Сегодня утром продажи стартуют с 31,88-31,90 гривен. Далее все будет зависеть от двух традиционных факторов: ситуации на FOREX и поведения наличного доллара. Основное внимание будет обращено на украинский рынок: куда пойдет наличный доллар, туда за ним пойдет и наличный евро.

Российский рубль в понедельник укрепился до 72,70 рублей за доллар, но не смог удержаться и к вечеру подешевел на 35 копеек, до 73,05 рублей. Состоянием на 8:00 вторника он торгуется в узком диапазоне 72,95-73,10 рубля за доллар. Наличный рубль в понедельник продавали по 3,65-3,67 гривен за 10 рублей. Сегодня его начнут продавать по той же цене. Каких-либо существенных изменений его цены не предвидится.