Блюда из творога: 3 простых и вкусных рецепта
Многие хозяюшки выбирают творог в качестве начинки для выпечки. Пончики, запеканки, вареники и сырники - все эти блюда невозможно представить без мягкого и рассыпчатого творога, сообщает УНИАН.
За 15-20 минут можно приготовить ароматное лакомство, которое понравится даже тем, кто скептически относится к творожным продуктам.
Пышная запеканка за полчаса
- творог - 500 гр;
- яйца - 5 шт;
- сахар - 2 ст.л;
- манная крупа - 5 ст.л.
Творог тщательно перемешать с яйцами. Добавить сахар, снова перемешать. Добавить манку и опять перемешать. Оставить массу, подождать 20 минут, пока она настоится. Смесь выложить в форму для запекания, выпекать 30 минут при температуре 180°C.
Творожные лепешки с зеленью
- творог 5 % - 200 гр;
- сыр твердый - 50 гр;
- укроп - пучок;
- чеснок - 0.5 зубчика;
- яйца - 2 шт;
- молоко - 50 мл;
- мука - 2 ст.л;
- сода - 1\3 ч.л;
- соль - по вкусу;
- растительное масло для жарки.
Смешать молоко, творог и соду. Если купили крупнозернистый творог, то его желательно перебить в блендере. Взять большую миску, переложить в нее массу, добавить натертый сыр и чеснок. Нарезать мелко укроп - соединить с ингредиентами в миске. Добавить яйца и соль, перемешать. Всыпать муку и снова перемешать.
Полученное тесто разделить на две части. Сковороду смазать растительным маслом, выложить на нее одну часть в форме блинчика. Накрыть крышкой и жарить на умеренном огне 4-5 минут. Перевернуть лепешку и жарить еще 4-5 минут до образования золотистого цвета. Так же точно поступить и со второй частью теста.
Готовые лепешки выложить на тарелку и разрезать на 4 части.
Хачапури по-аджарски
- творог - 150 гр;
- сыр твердый - 50 гр;
- мука пшеничная - 35 гр + для подсыпки;
- яйцо - 1 шт;
- соль по вкусу;
- растительное масло для жарки.
Взять глубокую миску, высыпать в нее творог. Посолить, размять вилкой до однородного состояния. Сыр натереть на крупной терке, примерно 40 гр добавить в творог. Меньшую часть оставить для подачи. Разбить яйцо, белок отделить от желтка и добавить в тесто. Желток оставить для подачи. Тщательно перемешать массу, всыпать муку и снова перемешать.
Собрать тесто в шар, затем посыпать руки мукой и сформировать из теста лепешку с заостренными краями. Толщина лепешки - около 2 см. Сковороду смазать маслом, разогреть и выложить на нее лепешку. Жарить примерно 3 минуты до образования золотистого цвета и корочки, затем перевернуть. Вырезать ложкой по центру лепешки не сквозное отверстие для желтка. Выложить желток, лепешку посыпать сыром.
Накрыть сковороду крышкой, убавить огонь и довести лепешку до готовности (примерно 3-4 минуты). Вы поймете, что хачапури готов, когда сыр расплавится, а желток немного "схватится",