Блюда из творога: 3 простых и вкусных рецепта

Многие хозяюшки выбирают творог в качестве начинки для выпечки. Пончики, запеканки, вареники и сырники - все эти блюда невозможно представить без мягкого и рассыпчатого творога, сообщает УНИАН.

За 15-20 минут можно приготовить ароматное лакомство, которое понравится даже тем, кто скептически относится к творожным продуктам.

Пышная запеканка за полчаса

творог - 500 гр;

яйца - 5 шт;

сахар - 2 ст.л;

манная крупа - 5 ст.л.

Творог тщательно перемешать с яйцами. Добавить сахар, снова перемешать. Добавить манку и опять перемешать. Оставить массу, подождать 20 минут, пока она настоится. Смесь выложить в форму для запекания, выпекать 30 минут при температуре 180°C.

Творожные лепешки с зеленью

творог 5 % - 200 гр;

сыр твердый - 50 гр;

укроп - пучок;

чеснок - 0.5 зубчика;

яйца - 2 шт;

молоко - 50 мл;

мука - 2 ст.л;

сода - 1\3 ч.л;

соль - по вкусу;

растительное масло для жарки.

Смешать молоко, творог и соду. Если купили крупнозернистый творог, то его желательно перебить в блендере. Взять большую миску, переложить в нее массу, добавить натертый сыр и чеснок. Нарезать мелко укроп - соединить с ингредиентами в миске. Добавить яйца и соль, перемешать. Всыпать муку и снова перемешать.

Полученное тесто разделить на две части. Сковороду смазать растительным маслом, выложить на нее одну часть в форме блинчика. Накрыть крышкой и жарить на умеренном огне 4-5 минут. Перевернуть лепешку и жарить еще 4-5 минут до образования золотистого цвета. Так же точно поступить и со второй частью теста.

Готовые лепешки выложить на тарелку и разрезать на 4 части.

Хачапури по-аджарски

творог - 150 гр;

сыр твердый - 50 гр;

мука пшеничная - 35 гр + для подсыпки;

яйцо - 1 шт;

соль по вкусу;

растительное масло для жарки.

Взять глубокую миску, высыпать в нее творог. Посолить, размять вилкой до однородного состояния. Сыр натереть на крупной терке, примерно 40 гр добавить в творог. Меньшую часть оставить для подачи. Разбить яйцо, белок отделить от желтка и добавить в тесто. Желток оставить для подачи. Тщательно перемешать массу, всыпать муку и снова перемешать.

Собрать тесто в шар, затем посыпать руки мукой и сформировать из теста лепешку с заостренными краями. Толщина лепешки - около 2 см. Сковороду смазать маслом, разогреть и выложить на нее лепешку. Жарить примерно 3 минуты до образования золотистого цвета и корочки, затем перевернуть. Вырезать ложкой по центру лепешки не сквозное отверстие для желтка. Выложить желток, лепешку посыпать сыром.

Накрыть сковороду крышкой, убавить огонь и довести лепешку до готовности (примерно 3-4 минуты). Вы поймете, что хачапури готов, когда сыр расплавится, а желток немного "схватится",