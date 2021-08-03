Гепатит у ребенка: медики назвали "тревожные звоночки"

Однако не у всех инфицированных будут возникать симптомы. Воспаление печени может быть вызвано несколькими вирусами (вирусный гепатит), химическими веществами, лекарствами, алкоголем, определенными генетическими нарушениями или сверхактивной иммунной системой, которая иногда поражает печень, сообщает Clutch.

Это состояние обычно называют аутоиммунным гепатитом. В зависимости от течения, гепатит может быть острым или хроническим.

Вирус может попасть в организм вместе с плохо очищенной водой, недостаточно тщательно обработанными пищевыми продуктами и через немытые руки.

Помимо этого вирус передается бытовым путем, через столовые приборы, посуду и полотенца. Поэтому в зоне риска также те, кто совместно проживает с инфицированным человеком.

На какие симптомы следует обращать внимание?

Боль в животе, сопровождающаяся болезненностью, особенно в правом верхнем углу;

сильная усталость;

симптомы желтухи;

моча темного цвета;

вздутие живота, которое иногда может быть болезненным;

Если у вашего ребенка появляются какие-либо из перечисленных выше симптомов из-за острого воспаления печени, немедленно обратитесь к педиатру.