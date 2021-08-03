Украина сенсационно завоевала 8-ю медаль на Олимпиаде-2020

Украинская борчиха Алла Черкасова завоевала бронзовую медаль Олимпийских игр 2020 в Токио. Наша соотечественница была сильнее в малом финале Сары Досе из Японии, которая была лучшей в Рио-2016, в первом же периоде приемом туше, сообщает Обозреватель.

Напомним, в мужской части соревнований в решающую схватку в весовой категории до 87 килограмм пробился лидер нашей сборной Жан Беленюк. Он поочередно расправился с соперниками из Сербии, Алжира и Хорватии.

Также за "золото" в категории до 67 кг поспорит Парвиз Насибов. Наш соотечественник выдал просто невероятный перфоманс в полуфинале. Проигрывая 0:6, украинец совершил невероятный камбэк и на последних секундах схватки победил оппонента из Египта – 7:6. После триумфа Насибов расплакался, а также признался в любви к Украине.

Кроме того, Романчуку удалось завоевать единственное на сегодняшний день "серебро" нашей сборной.