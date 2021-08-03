Межбанк: ситуация стабилизировалась

Во вторник на межбанковском﻿ валютном рынке активизировалась торговля безналичным долларом.

При этом покупателям и продавцам удалось обеспечить баланс спроса и предложения, что позволило проводить сделки в относительно узком диапазоне 26,82-26,86 гривен. Примечательно, что нерезиденты сегодня были замечены как на покупке, так и на продаже доллара: с одной стороны, продолжился процесс конвертации полученных дивидендов в валюту, с другой, увеличились объемы продажи валюты агрокомпаниями. Спрос на валюту создавали также компании-импортеры энергоносителей.

Курс доллара в обменниках Киева сегодня изменялся очень незначительно. Утром наличного «американца» продавали по 26,94-26,95 гривен, к обеду ценник опустили до 26,93 гривен. Стабилизация ситуации на межбанке благотворно повлияла на настроения на наличном рынке.

Евро на FOREX в первой половине дня вторника совершал колебания в нешироком диапазоне 1,1867 – 1,1891 доллара. Наличный евро продавали по 31,85-31,90 гривен (в зависимости от расположения обменного пункта), при этом обменные пункты практически не меняли ценник с самого утра и до обеда.

Российский рубль сегодня торгуется в диапазоне 72,80-73,10 рублей за доллар. В Киеве наличный рубль застыл на месте: уже вторую неделю подряд его продают по 3,65-3,67 гривны за 10 рублей.