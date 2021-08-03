Полиция рассматривает версии смерти Шишова

Национальная полиция рассматривает две версии смерти белорусского активиста Виталия Шишова, которого нашли повешенным в одном из парков. Об этом заявил председатель Национальной полиции Игорь Клименко, сообщает Левый берег.

"Еще вчера нами открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.115 Уголовного кодекса - это умышленное убийство. Мы проводим комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств смерти пострадавшего. Изымаются видеозаписи, устанавливаются возможные очевидцы и свидетели. Следствием проверяются версии, в том числе совершение самоубийства или совершение умышленного убийства с имитированием самоубийства... Мы не исключаем, что в ходе расследования будут и другие версии", - сказал Клименко.

На данный момент следствие знает об обстоятельствах смерти Шишова немного.

"Второго августа, в 8:58 Виталий вышел из квартиры, со своего дома, чтобы направиться в сторону лесного массива. Он проживал на улице Бударина в городе Киев, это направление на Житомир. Камеры видеонаблюдения, которые находятся в доме, зафиксировали время выхода и в чем он был одет", - рассказал Клименко.

В 15:18 в полицию обратилась девушка Шишова, которая сообщила о его исчезновении. После этого начались поиски, которые продолжались до 22 часов. Утром их возобновили, и примерно в 7:40 тело было найдено. На земле рядом с телом лежал мобильный телефон погибшего.

Клименко рассказал, что петля, на которой висело тело Шишова, находилась на трехметровой высоте, тогда как сам он имел рост 1,85 см, а ближайшие пеньки были не выше 60 см.

На носу погибшего была содрана кожа, на левом колене и груди обнаружили ссадины.

"Это характерно для разового падения, как сказали эксперты", - рассказал полицейский.

Во время брифинга Клименко также сообщил, что полиция не имела информации о возможной слежке за Шишовым.

"Мы проверили все обращения гражданина Шишова, которые могли бы прийти в полицию, - таких обращений не было ни в прошлом, ни в этом году. Если будет получена в ходе досудебного расследования дополнительная информация, она сразу будет передана соответствующим службам", - сказал он.

Напомним, утром 2 августа в Киеве исчез один из основателей общественной организации "Белорусский дом в Украине", ее директор, гражданин Беларуси, выходец из Гомеля Виталий Шишов. Утром 3 августа его нашли повешенным в парке со следами избиения на лице.

В организации убеждены, что смерть Шишова - "спланированная чекистами операция по ликвидации действительно опасного для режима белоруса", и заявили, что будут продолжать добиваться установления истины в гибели Виталия.

Шишов - один из основателей "Белорусского дома в Украине". Он был вынужден переехать в Украину осенью 2020 после участия в протестах в августе и дальнейшего активного противостояния узурпаторам власти в Беларуси.