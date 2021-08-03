Зеленский подписал закон о помощи людям с инвалидностью

Президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно повышения социальных гарантий для лиц с инвалидностью (1664-ІХ), который Верховная Рада приняла 15 июля, сообщает Интерфакс-Украина.

Этот документ усиливает социальную защиту людей с инвалидностью.

"В частности, согласно закону, такие люди и лица, их сопровождающие, имеют право на первоочередное обслуживание в любых кассах, а также на всех предприятиях, в учреждениях и организациях, предоставляющих услуги населению" , - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что люди с инвалидностью, которые едут на лечение и имеют соответствующие документы, лица с инвалидностью I-ой группы и лица, сопровождающие их, имеют право на приоритетное прохождение пунктов пропуска через государственную границу Украины и контрольные пункты въезда/выезда на временно оккупированных территориях (не чаще одного раза в неделю в одну сторону).

"Кроме того, взрослые и дети с инвалидностью смогут получить реабилитационную помощь за счет административно-хозяйственных санкций и пени, поступивших в государственный бюджет и используемых Фондом социальной защиты инвалидов" , - подчеркивают в Офисе президента.

Там уточняют, что закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.