В ОП ожидают $700 млн транша от МВФ в сентябре

Украина может получить $700 млн транша от Международного валютного фонда (МВФ) в сентябре, проинформировал советник президента Украины по вопросам экономики Олег Устенко, сообщает Интерфакс-Украина.

"Состоялся более чем успешный телефонный разговор президента страны с главой Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой. В Украину едет миссия МВФ. К тому же Украина выполнила все предварительные условия Фонда. Мы ожидаем, что достаточно быстро будет получен новый транш от МВФ порядка $700 млн" , – сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

"Предполагаю, что сейчас мы движемся по следующему сценарию: в сентябре - миссия, сразу же вопрос Украины выносится на заседание совета директоров МВФ, и буквально в сентябре ожидаю, что мы получим новый транш" , – добавил советник президента.

При этом Устенко не исключает возможности продления программы.