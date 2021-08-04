В ОП ожидают $700 млн транша от МВФ в сентябре
Украина может получить $700 млн транша от Международного валютного фонда (МВФ) в сентябре, проинформировал советник президента Украины по вопросам экономики Олег Устенко, сообщает Интерфакс-Украина.
"Состоялся более чем успешный телефонный разговор президента страны с главой Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой. В Украину едет миссия МВФ. К тому же Украина выполнила все предварительные условия Фонда. Мы ожидаем, что достаточно быстро будет получен новый транш от МВФ порядка $700 млн", – сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".
"Предполагаю, что сейчас мы движемся по следующему сценарию: в сентябре - миссия, сразу же вопрос Украины выносится на заседание совета директоров МВФ, и буквально в сентябре ожидаю, что мы получим новый транш", – добавил советник президента.
При этом Устенко не исключает возможности продления программы.
"У нас есть серьезный прогресс, и это было отмечено. Так что я не исключаю, что программу могут продлить", – пояснил он.