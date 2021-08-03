Валютный рынок: итоги вторника

Несмотря на то, что предложения валюты на межбанковском валютном рынке﻿ сегодня было достаточно, котировки не только не ушли вниз, а к концу торгов даже выросли.

Как и вчера, главными покупателями валюты сегодня были компании-нерезиденты, конвертировавшие полученные дивиденды в валюту. К ним присоединились иностранные инвесторы, которые продавали ОВГЗ на вторичном рынке. Однако нерезиденты сегодня не только покупали, но и продавали валюту. Среди продавцов был замечен Citibank.

А в обед, неожиданно и практически незаметно для большинства участников рынка, на межбанке появился регулятор. Национальный банк выкупил несколько заявок на продажу в районе 26,83 гривен на заявленную ранее сумму 5 млн долларов – и ушел с рынка.

Закрыли торги вторника на 0,5 копейки на покупке и 2 копейки на продаже выше, чем в понедельник.

Ход торгов:

Стартовые котировки – 26,83/26,89 (покупка/продажа).

Торги вторника открылись уже, чем в предыдущие дни: спред на старте составил всего 6 копеек против десяти накануне. Первые сделки прошли по цене 26,89 гривен в 9:28 и, как оказалось, стали самыми дорогими сделками сегодняшнего дня. Продавцов было чуть больше, чем покупателей с самого начала торгов, поэтому котировки плавно пошли вниз, достигнув в середине обеденного перерыва 26,817 гривен на покупке и 26,832 гривен на продаже. В это время на рынке появился Национальный банк: он пробыл не более 15-20 минут, и пополнив свои резервы на 5 млн долларов, ушел «по-английски». После обеда покупатели вновь подтолкнули котировки вверх, и к закрытию торгов они вышли на утренний уровень.

Котировки закрытия – 26,86/26,89 (покупка/продажа).

Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня вырос на 20,85 млн по сравнению с понедельником и составил 186,8 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.

Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 26,8382 гривен. Официальный курс доллара на 4 августа установлен на отметке 26,8411 гривен за доллар, снижение на 0,33 копейки. Официальный курс евро на 4 августа установлен на отметке 31,8913 гривны за евро, снижение на 1,19 копейки.

Курс наличного доллара в течение дня колебался в пределах 26,94-26,96 гривен; периодически появлялись предложения по 26,93 гривен, но их оперативно разбирали.

На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 19:00 – 1,1856. Сегодня евро предпринял еще одну попытку роста и поднялся до отметки 1,1891 доллара, но затем опустился почти на 40 пунктов ниже. Цена наличного евро в течение дня изменялась в пределах 31,85-31,90 гривен, то вырастая, то опускаясь вслед за движениями на FOREX.

Российский рубль в первой половине дня укрепился до 72,80 рублей за доллар, но не смог удержаться и к вечеру подешевел до 73,20 рублей. Состоянием на 19:00 он зажат в узком диапазоне 72,92-72,96 рубля за доллар. Наличный рубль в столице сегодня, как и всю предыдущую неделю, продавали по 3,65-3,67 гривен за 10 рублей.