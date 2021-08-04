Полтора месяца держали прикованным к кровати - адвокат о похищении Чауса

Адвокат Ростислав Кравец только что встретился со своим клиентом Николаем Чаусом, сообщает Страна.ua.

По словам адвоката, на завтрашнем заседании в ВАКС Чаус будет давать показания - он готов говорить. Причём Чаус собирается рассказать все о том, как его дважды похитили: сначала из Украины вывезли в Молдову в 2016 году, а весной 2021 года вывезли из Молдовы обратно в Украину.

Юрист прогнозирует, что завтрашнее заседание суда по делу Чауса будет богатым на сенсации.

"Завтра в два часа дня ждём заседание. Чаус завтра будет говорить все о том, где он был, с кем, что с ним делали, кто его похитил. Он расскажет, что пять лет назад исчез из Украины не по его воле, и вернулся сюда сейчас не по своей воле. И все это время тут находился тоже не по своей воле" , - заявил "Стране" Кравец.

Он добавил, что намерен просить суд проводить заседание в закрытом режиме, чтобы не раскрывать все детали похищения. Так как, по словам адвоката, в похищении Чауса замешаны все правоохранительные органы Украины.

Также Кравец сообщил некоторые подробности о том, что происходило с Чаусом с момента похищения из Кишинева до того, как он объявился в Украине. По словам адвоката, Чауса пытали и больше полутора месяцев держали прикованным к кровати.