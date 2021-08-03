Патрульных приговорили к 8 годам тюрьмы за смерть парня

Галицкий районный суд Львова во вторник, 3 августа, объявил приговор шести львовским патрульным из-за смерти 22-летнего львовянина Владимира Клима, который умер 3,5 года назад во время полицейского рейда в игорном заведении, сообщает Zaxid.net.

ZAXID.NET

Суд признал полицейских подразделения тактико-оперативного реагирования (ТОР) Назария Андрушкива, Станислава Гетьмана, Александра Демчина, Степана Дороша, Дмитрия Леськива и Олега Устияновського виновными в превышении служебных полномочий совершенном группой лиц (ч. 1 ст. 28, ч. 3 ст. 365 УК). Всем шестерым полицейским присудили реальные сроки в тюрьме - восемь лет лишения свободы. Также все обвиняемые лишены специальных званий «лейтенант полиции», им запрещено занимать должности в государственных органах в течение трех лет.

ZAXID.NET

Суд, в частности, пояснил, что полицейские неправомерно применили физическую силу к пострадавшему, надели на него пластиковые наручники-стяжки, чем лишили его возможности оказать себе помощь самостоятельно и способствовали его удушению.

Кроме того, суд постановил взыскать с государственного бюджета моральный ущерб более 4 млн грн в пользу ближайших родственников погибшего. Полицейские из собственных средств должны компенсировать 48 тыс. грн за проведение криминалистической экспертизы. Сейчас приговор не вступил в действие, на него в течение 30 дней может быть подана апелляция.

ZAXID.NET

В патрульной полиции Львовщины рассказали, что осужденные полицейские не отстранены от работы и находятся на службе. На приговор суда будут подавать апелляцию.

Трагический инцидент произошел 9 февраля 2018. Полицейские проверяли посетителей салона игровых автоматов на ул. Кулиша в центре Львова. Во время поверхностного осмотра посетителей заведения на запрещенные предметы, в кармане одного из клиентов - 22-летнего львовянина Владимира Клима - патрульные нащупали какой-то сверток. В этот момент парень резко развернулся и попытался убежать. Во время задержания полицейскими парень проглотил полиэтиленовый пакетик с наркотиками.

Полицейские пытались заставить парня выплюнуть пакет, однако он потерял сознание. Юношу вывели на улицу, где ему оказывали домедицинскую помощь, но спасти парня не удалось. Медики скорой, которую вызвали инспекторы, констатировали смерть. Экспертиза подтвердила, что Владимир Клим проглотил полиэтиленовый пакет с двумя граммами марихуаны. Синтетический полимер полностью перекрыл дыхательные пути, и парень умер от асфикции.

После этого шесть патрульных Александра Демчина, Назария Андрушкива, Станислава Гетьмана, Степана Дороша, Дмитрия Леськива и Олега Устияновського обвинили в превышении служебных полномочий.