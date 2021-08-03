ВСУ успешно испытали Bayraktar в условиях радиопомех

В Украине прошли испытания работы оперативно-тактического средневысотного беспилотника Bayraktar ТВ2 в условиях воздействия современных средств радиоэлектронной борьбы, сообщает Цензор.НЕТ.

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Об этом информирует пресс-служба Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники.

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В ходе испытаний экипажи Воздушных Сил ВСУ успешно выполнили полеты в условиях постановки помех разнотипных средств РЭБ.

"Результатом испытаний стало подтверждение способности полного использования боевых возможностей БпАК Bayraktar TB2 в условиях современной войны, при применении современных средств радиоэлектронной борьбы" , - говорится в сообщении.

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В ГНИИ предлагают проводить подобные испытания БпАК на регулярной основе, используя усовершенствованные отечественные или приобретенные иностранные средства РЭБ.