"Укртранснафта" запустила услугу хранения нефти

АО Укртранснафта начало предоставлять услуги по хранению нефти на мощностях нефтетранспортной системы Украины (НТС) в режиме "таможенный склад", сообщает Корреспондент.

По данным пресс-службы компании, статус таможенного склада получили два объекта НТС: резервуарный парк Морского нефтяного терминала Южный и магистральный нефтепровод Лисичанск-Кременчуг. На этих объектах заказчики услуг могут хранить нефтяной ресурс до 1095 дней.

Как указано, такой дополнительный вид деятельности, как хранение нефти, позволит повысить конкурентоспособность и эффективность функционирования НТС Украины.