В Украине разоблачили схемы финансирования боевиков на Луганщине

Служба безопасности Украины раскрыла две масштабные схемы финансирования террористической организации "ЛНР", сообщает Деловая столица.

"В начале 2015 года группа руководителей и должностных лиц перерегистрировала захваченное боевиками предприятие пищевой промышленности в органах оккупационной администрации так называемой "ЛНР". С тех пор продукция систематически незаконно вывозится в Россию через временно неконтролируемый участок государственной границы Украины. Предприятие заключило ряд "внешнеэкономических соглашений" с предприятиями страны-агрессора, Республики Беларусь и самопровозглашенной "Республики Южная Осетия" , — рассказали в ведомстве.

По данным следствия, только с октября 2016 по июль 2019-го коммерсанты перечислили в "бюджет ЛНР" почти 18,7 млн российских рублей.

Также СБУ задокументировала факты материального обеспечения "силового блока ЛНР" частной фирмой из Луганска, которая по заказу поставляла автомобили. Дельцы закупали на территории России транспорт, в частности специализированную технику для перевозки незаконно задержанных и осужденных в ОРЛО граждан Украины.

Специальный транспорт сообщники незаконно завозили с территории России в ОРЛО через захваченные пункты пропуска.

"Благодаря только одной сделке злоумышленники "улучшили" материальное положение боевиков на общую сумму более 7 млн рублей" , — отметили в Службе безопасности.

Четырем лицам, причастным к финансовой поддержке оккупационных властей и пророссийских террористов, объявили о подозрении по ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины).

В ближайшее время их объявят в розыск.