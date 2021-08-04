Что ожидается на валютном рынке в среду

Вчерашний аукцион Министерства финансов по размещению ОВГЗ показал довольно скромные результаты: всего по пяти выпускам ценных бумаг было привлечено менее 1,9 млрд гривен. Такая незначительная сумма привлечения позволяет предположить, что существенных продаж валюты для оплаты приобретенных бумаг сегодня не будет.

В то же время процесс конвертации выплаченных дивидендов нерезидентами продолжается. А экспортеры в начале месяца традиционно сокращают предложение валюты (исключение составляют агротрейдеры, продажа от которых в ближайшее время будет только расти). Таким образом, сегодня может возникнуть дополнительное давление на гривну, что приведет к незначительному росту котировок безналичного доллара в направлении уровня 27 гривен.

Открытие торгов вторника ожидается на уровне 26,85/26,92 – цена заявок на покупку/продажу соответственно.

Наличный доллар в столице во вторник продавали по 26,94-26,96 гривен. Сегодня утром продажи стартуют с 26,97-26,98 гривен. Далее наличный рынок будет пристально наблюдать за происходящим на межбанке и в точности копировать все его движения с некоторой долей инертности. В случае, если безналичный доллар на межбанке пойдет вверх, наличный будет вынужден переставить ценники выше.

Евро на рынке FOREX во вторник предпринял еще одну попытку роста и поднялся до отметки 1,1891 доллара, но затем опустился почти на 40 пунктов ниже. Цена наличного евро в течение дня изменялась в пределах 31,85-31,90 гривен, то вырастая, то опускаясь вслед за движениями на FOREX. Сегодня утром продажи стартуют с 31,88-31,90 гривен. Далее все будет зависеть от двух традиционных факторов: ситуации на FOREX и поведения наличного доллара. Основное внимание будет обращено на украинский рынок: куда пойдет наличный доллар, туда за ним пойдет и наличный евро.

Российский рубль во вторник в первой половине дня укрепился до 72,80 рублей за доллар, но не смог удержаться и к вечеру подешевел до 73,20 рублей. Состоянием на 8:00 среды он торгуется в узком диапазоне 72,83-72,87 рубля за доллар. Наличный рубль во вторник продавали по 3,65-3,67 гривен за 10 рублей, но уже начали ощущаться предпосылки к его подорожанию. Если рубль в мире продолжит укрепление к доллару, в Украине он может подорожать на 2-3 копейки за 10 рублей, более существенного изменения цены пока не предвидится.