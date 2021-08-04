В Нью-Йорке будут требовать сертификаты о вакцинации

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио объявил, что в городе начнут требовать сертификаты о вакцинации при посещении общественных мест, расположенных в закрытых помещениях, сообщает Интерфакс-Украина.

Нью-Йорк, таким образом, станет первым городом в США, в котором введут подобные ограничения.

Новое распоряжение вступит в силу с 16 августа и будет касаться посещения заведений общественного питания, тренажерных залов и развлекательных центров.

По словам де Блазио, его план, названный Key to NYC Pass, позволит эффективнее противостоять распространению штамма "дельта" коронавируса.

"Я хочу, чтобы, когда вы слышите эти слова (Key to NYC Pass), вы представляли, как благодаря тому, что человек вакцинировался, он может делать все потрясающие вещи, которые предлагает ему этот город" , - заявил де Блазио на пресс-конференции.

Распоряжение вышло спустя день после того, как мэр обязал всех новых сотрудников предоставлять сертификат о вакцинации в первый день на новой работе.

За весь период пандемии в Нью-Йорке было выявлено около 978 тыс. случаев заражения коронавирусом и более 33 тыс. случаев смертей от заболевания. Всего в США было зарегистрировано около 35,9 млн случаев заражения и более 629 тыс. смертей.