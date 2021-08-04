В Украине будут штрафовать иностранцев, нарушивших правила пребывания
В Украине снова будут штрафовать иностранцев, нарушивших правила пребывания в стране. Ранее штрафы отменили на период карантина из-за коронавируса, сообщает РБК-Украина.
Однако Кабмин принял изменения в постановление, согласно которым штрафы возвращаются.
"Внесенные изменения отменяют норму постановления Кабмина, в соответствии с которой все иностранцы, нарушившие срок пребывания на территории Украины в период или вследствие установления карантина, освобождались от административной ответственности по ст. 203 КУоАП", - говорится в сообщении.
После вступления в силу постановления, с 7 августа, от административной ответственности будут освобождаться исключительно те иностранцы, которые:
- не имели возможности выехать за пределы Украины
- не смогли обратиться в соответствующие органы / подразделения Государственной миграционной службы Украины с заявлением о продлении срока пребывания в Украине по обстоятельствам, вызванным карантином.
Санкция статьи 203 Куоап определяет применение штрафа в размере от 1 700 грн до 5 100 грн.
Инна Собора