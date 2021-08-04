В Украине будут штрафовать иностранцев, нарушивших правила пребывания

В Украине снова будут штрафовать иностранцев, нарушивших правила пребывания в стране. Ранее штрафы отменили на период карантина из-за коронавируса, сообщает РБК-Украина.

Однако Кабмин принял изменения в постановление, согласно которым штрафы возвращаются.

"Внесенные изменения отменяют норму постановления Кабмина, в соответствии с которой все иностранцы, нарушившие срок пребывания на территории Украины в период или вследствие установления карантина, освобождались от административной ответственности по ст. 203 КУоАП" , - говорится в сообщении.

После вступления в силу постановления, с 7 августа, от административной ответственности будут освобождаться исключительно те иностранцы, которые:

не имели возможности выехать за пределы Украины

не смогли обратиться в соответствующие органы / подразделения Государственной миграционной службы Украины с заявлением о продлении срока пребывания в Украине по обстоятельствам, вызванным карантином.

Санкция статьи 203 Куоап определяет применение штрафа в размере от 1 700 грн до 5 100 грн.

Инна Собора