Свежий рейтинг партий: кого поддерживают украинцы

Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в конце июля, проходной барьер в парламент преодолели бы пять политических сил: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Батькивщина", "Европейская солидарность" и "Сила и честь", сообщает Интерфакс-Украина.

По итогам социального опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, среди граждан Украины, которые собираются голосовать на парламентских выборах и определились с выбором, самую высокую поддержку имеет партия "Слуга народа" – 20,6% (13,7% среди всех респондентов), и "ОПЗЖ", за которую готовы проголосовать 18,3% определившихся и 11,4% общего числа респондентов.

Отмечается, что формально разница в поддержке этих политических сил - в пределах статистической погрешности, поэтому они "делят" с примерно одинаковой поддержкой первое место.

Далее с примерно одинаковой поддержкой (с разницей в рамках статистической погрешности) следуют "Батькивщина", за которую готовы проголосовать 16% определившихся и 10% от общего числа респондентов, и "Евросолидарность" с поддержкой 14,2% и 8,9% соответственно. При этом разница между "Батькивщиной" и "ОПЗЖ" также в рамках статистической погрешности.

В парламент также попала бы партия "Сила и честь", которую поддерживают 6,3% определившихся и 3,9% общего числа респондентов.

Близка к проходному барьеру партия "Украинская стратегия Гройсмана" с поддержкой 4,7% и 3% соответственно. Остальные партии имеют низкую поддержку.

По сравнению с июнем рейтинг существенно не изменился, все собранные колебания - в пределах статистической погрешности. Статистически значимо изменилась поддержка только Радикальной партии (среди тех, кто определился, снижение с 5,7% до 4%), "Свободы" (рост с 2,2% до 3,6%), "УДАР" (рост с 1, 6% до 2,8%) и "Партии Шария" (снижение с 3,7% до 2,3%).

Отмечается также, что респонденты скорее поддерживают проведение досрочных парламентских выборов - 48,7%, 38,3% - не поддерживают.

Опрос проводился с 24 июля по 1 августа 2021 года методом личного (face-to-face) интервью с использованием планшета (CAPI, computer-assisted personal interviews). Были опрошены 2028 респондентов, которые проживают в 105 населенных пунктах всех регионов Украины, кроме АР Крым, по трехступенчатой стохастической выборке с квотным отбором на последней ступени, которая репрезентативная для населения Украины в возрасте от 18 лет.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на подконтрольных украинской власти территориях.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,9% - для показателей близких к 25%, 2,2% - для показателей близких к 12%, 1,5% - для показателей близких к 5%.