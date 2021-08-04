Украинцы установили рекорд по продаже валюты

В июле 2021 года украинцы купили наличной и безналичной иностранной валюты на общую сумму около $2,11 млрд в эквиваленте, тогда как продали почти на $2,45 млрд. Чистая продажа – $341 млн. Об этом свидетельствует информация Национального банка об операциях физлиц по продаже-покупке инвалюты, сообщает UBR.

Население традиционно отдает предпочтение операциям с наличной валютой. По данным регулятора, сумма покупки наличных долларов и других валют в июле составила $1,78 млрд, что не только превышает результат июня, но также является максимальным показателем с декабря 2013 года ($2,23 млрд).

В то же время общий объем продажи наличной валюты за месяц достиг рекордной отметки – почти $2,07 млрд (последние доступные данные на сайте НБУ – за февраль 2012-го).

По безналичной валюте июльские суммы следующие: покупка – $326 млн, а продажа – $379 млн.